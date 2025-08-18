Гороскоп на неделю: Овнам стоит держать себя в руках, Весам — отложить деньги на роскошь

Неделя с 18 по 24 августа обещает быть насыщенной событиями, но не для всех они будут радужными. Некоторым знакам зодиака придется столкнуться с кризисами в отношениях, финансовыми вызовами и даже первыми признаками болезни. Другим же – откроются неожиданные перспективы в любви и шанс исправить старые ошибки. Стоит ли идти на риск, говорить «да» романтическим предложениям или отложить важные решения? Этот гороскоп даст подсказку!

Овен. ЛЮБОВЬ. Неудачи на работе – не повод срываться на близких людей. Лучше сходите в спортзал, сбросьте напряжение на тренажере или беговой дорожке. УСПЕХ. Проект, на который вы возлагали большие надежды, может провалиться: вам не хватило времени как следует его подготовить. ЗДОРОВЬЕ. Все хорошо в меру, даже сон. А вот от алкоголя вообще лучше отказаться.

Телец. ЛЮБОВЬ. Стоит немного ослабить контроль над теми, кто вам по-настоящему дорог. Встреча с бывшей любовью закончиться самокопанием и сомнениями в себе. УСПЕХ. Начальство требует от вас ускориться и взять дополнительную нагрузку, хотя вы и так выкладываетесь на 100%. Это неизбежно закончится конфликтом. ЗДОРОВЬЕ. Если пригласят в ресторан, то только традиционной кухни – никакой экзотики.

Близнецы. ЛЮБОВЬ. Отношения между супругами могут ухудшиться: вы ждете от партнера поддержки, сочувствия – но сейчас его волнуют только собственные проблемы. УСПЕХ. Для дальних поездок не лучшее время – даже если все предусмотрите, что-то пойдет не по плану. ЗДОРОВЬЕ. Самочувствие ухудшится. А если вы любитель посидеть под работающим кондиционером, то обычной простудой все не закончится.

Рак. ЛЮБОВЬ. Разрешите любимому человеку взять на себя инициативу в решении финансовых вопросов. У одиночек все без изменений, но лишь потому, что они сами не хотят новых отношений. УСПЕХ. Не посвящайте коллег в свои планы – кто-то может воспользоваться ситуацией и украсть вашу идею. ЗДОРОВЬЕ. Уже в начале недели вы почувствуете недомогание, слабость. Переносить болезнь на ногах не стоит, возможны осложнения.

Лев. ЛЮБОВЬ. Не предъявляйте претензий партнеру: он не должен во всем потакать вам и делать то, что вы хотите. Кто-то попробует скомпрометировать вас в глазах супруга или супруги. УСПЕХ. Наведите порядок в доме. Избавьтесь от старых вещей, которыми уже давно не пользуетесь – это отразится на вашем психологическом состоянии. ЗДОРОВЬЕ. Старайтесь ложитсья спать не в тот самый день, в который будете вставать.

Дева. ЛЮБОВЬ. Если вы одиноки, в среду или субботу может произойти романтическое знакомство. Влюбленные Девы, которые пока не узаконили отношения, получат предложение руки и сердца. УСПЕХ. В конце периода вас расстроит и заставит поменять планы не очень хорошая новость. Деньги расходуйте рационально. ЗДОРОВЬЕ. Вечер в хорошей компании принесет гораздо больше пользы, чем успокоительные.

Весы. ЛЮБОВЬ. Не подходящее время, чтобы знакомить близких людей с вашей половинкой. Вам любимый человек кажется идеальным во всем – но со стороны порой лучше видно. УСПЕХ. Ожидаются крупные финансовые поступления – отложите деньги на покупку вещи, которую раньше не могли себе позволить. ЗДОРОВЬЕ. Проверяйте срок годности продуктов и состав, уменьшите потребление сладкого.

Скорпион. ЛЮБОВЬ. В сложной ситуации партнер проявит себя не лучшим образом: настолько, что вы задумаетесь о расставании. Скорее всего, такой исход неизбежен. УСПЕХ. На этой неделе есть риск попасться на удочку мошенников: не совершайте никаких операций с деньгами. Поездка, запланированная на пятницу, может сорваться. ЗДОРОВЬЕ. Если вы не в состоянии исправить ситуацию, повлиять на нее – не стоит переживать.

Стрелец. ЛЮБОВЬ. У семейных пар намечается кризис в отношениях: вы с партнером не научились уступать друг другу, отсюда и проблемы. УСПЕХ. Начальство то похвалит за качественную работу, то отругает за откровенную халтуру. Можно попробовать поискать подработку, если вам не хватает средств. ЗДОРОВЬЕ. Включайте в рацион больше морепродуктов, не забывайте про свежие овощи и фрукты.

Козерог. ЛЮБОВЬ. Партнер не доволен тем, как вы расставляете приоритеты: работе уделяете 90% своего времени, а семье оставшиеся 10%. УСПЕХ. Критику в ваш адрес воспринимайте спокойно, но не позволяйте себя унижать. И не отвечайте обидчику тем же. ЗДОРОВЬЕ. Даже если вы не представляете свою жизнь без машины, на этой семидневке лучше пересесть на велосипед. Или как альтернатива – прогулки пешком.

Водолей. ЛЮБОВЬ. Тем, кто недавно расстался, на новый роман рассчитывать не стоит: вы подсознательно не готовы к другим отношениям. УСПЕХ. Вы и сами наверняка замечали, что не в состоянии отложить деньги с зарплаты. Значит, нужно передать эту обязанность любимому человеку: возможно, он не такой транжира, как вы. ЗДОРОВЬЕ. Хотя бы один день в неделю должен быть разгрузочным.

Рыбы. ЛЮБОВЬ. Человек, с которым вы недавно познакомились, не настроен на продолжение отношений, поэтому не стройте ложных иллюзий. УСПЕХ. Не переживайте, если что-то не получается на работе: вы не обязаны все знать и уметь. Главное — донести эту мысль до начальства без криков и скандалов. ЗДОРОВЬЕ. Простуда сама собой не пройдет, но лучше начать с народных средств: чай с малиновым вареньем, мед.

