На поле РУП «Белоруснефть-Особино» гостям продемонстрировали два технологических цикла возделывания земель (первый включает пахоту, культивацию и посев пропашных культур, второй – глубокое рыхление, культивацию и посев), а также уборку зерновых.

Накануне гости с Южного Урала побывали на заводе ОАО «Гомсельмаш», ознакомились с линейкой техники предприятия. Гостям продемонстрировали как известные модели, так и новинки.

Сегодня зерноуборочные комбайны предприятия они смогли увидеть в действии. Алексей Текслер опробовал один из самых популярных и универсальных комбайнов – GS2124, за рулем которого проехал вместе с председателем Гомельского облисполкома Иваном Крупко.

Кроме того, Алексей Текслер опробовал и новинку «Гомсельмаша», которая еще проходит испытания – мобильное средство. Универсальная машина используется как на обработке почвы, так и на заготовке кормов, на нее можно агрегатировать практически все навесные устройства.

Мозырский машиностроительный завод также представил трактора на гусеничном ходу. Их преимущества в повышенной проходимости даже на заболоченной территории, более стабильная работа на склонах и лучшая устойчивость по сравнению с колесными аналогами, бережное отношение к плодородному слою почвы.

Специалисты из южноуральского региона высоко оценили возможности представленной сельхозтехники и обсудили с руководством Гомельщины возможности ее поставок.