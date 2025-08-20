Эксперты нашли в кондитерских изделиях из РФ завышенное содержание эквивалентов масла какао и другие нарушения.
Популярный российский шоколад пористый с коньяком «Победа вкуса» больше нельзя продавать в Беларуси, он внесен в реестр опасной продукции Госстандарта.
Причина такого решения заключается в том, что продукция не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза. По результатам испытаний выяснилось, что в состав шоколадки входят эквиваленты какао-масла в количестве 7,72 % при норме не более 5 %.
«Что вводит потребителя в заблуждение относительно вида пищевой продукции, которой изготовитель придал внешний вид и отдельные свойства шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», – говорится в сообщении.
Нарушения были найдены также еще в одном виде шоколада – российском молочном «Левушка детям», его также запрещено ввозить и продавать в Беларуси. В результате испытаний эксперты определили, что массовая доля эквивалентов масла какао составила 24,8 %, при норме не более 5%, а суммарное содержание масла какао и молочного жира – 10,1% при норме 25% и более. Таким образом, изготовитель придал продукции внешний вид и отдельные свойства молочного шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как молочный шоколад, за который выдается.
Запрет на продажу и ввоз указанных товаров действует с 20 августа.
«Черный список» Госстандарта постоянно пополняется. Одна из приоритетных задач в деятельности ведомства – исключить попадание в обращение продукции, которая способна причинить вред жизни и здоровью человека, имуществу граждан и окружающей среде.