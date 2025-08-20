Нарушения были найдены также еще в одном виде шоколада – российском молочном «Левушка детям», его также запрещено ввозить и продавать в Беларуси. В результате испытаний эксперты определили, что массовая доля эквивалентов масла какао составила 24,8 %, при норме не более 5%, а суммарное содержание масла какао и молочного жира – 10,1% при норме 25% и более. Таким образом, изготовитель придал продукции внешний вид и отдельные свойства молочного шоколада, но при этом она не может быть идентифицирована как молочный шоколад, за который выдается.