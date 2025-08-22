В Гомеле следователи устанавливают обстоятельства травмирования ребенка, сообщили БЕЛТА в СК.

Трагедия произошла днем 21 августа. 9-летний мальчик пригласил домой двух друзей, вместе общались, смотрели телевизор. «Спустя время мальчик открыл окно в своей комнате и сел на подоконник, свесив ноги на улицу. При попытке развернуться, мальчик не удержался и выпал из окна третьего этажа. Его друзья вызвали скорую помощь. Сейчас мальчик находится в реанимации», — пояснили в СК.

Следственно-оперативная группа работала на месте происшествия. Следователи выяснили, что дети находились в комнате без присмотра взрослых.

Все обстоятельства произошедшего будут установлены Гомельским городским отделом СК, также особое внимание будет уделено причинам и условиям, способствовавшим травмированию ребенка.

Следственный комитет призывает родителей регулярно напоминать детям о правилах безопасного поведения. «Давайте детям четкие инструкции по нахождению вблизи открытых окон, плиты, электрощитовых и других потенциально опасных предметов. Безопасность детей — это прежде всего ответственность родителей. Регулярные напоминания помогут детям сформировать правильные навыки и избежать трагедии», — напомнили в СК.