Спикерами выступили главный специалист отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома, заместитель председателя РОО «Патриоты Беларуси» Марина Агажельская, директор учреждения образования Юрий Торгонский. В числе участников мероприятия специалист отдела образования райисполкома Оксана Чечко.

Марина Владимировна акцентировала внимание на том, почему при посещении школы учащимся важно придерживаться делового стиля одежды. По ее словам, подобное требование дисциплинирует ребят, формирует у них чувство этикета. Одежда делового стиля настраивает на рабочий лад, дисциплинирует, формирует положительный имидж учреждения, а также позволяет не отвлекаться от образовательного процесса.

Юрий Торгонский поделился мнением относительно того, нужен ли единый стиль одежды для педагогов. Также он напомнил, что с 1 сентября в процессе обучения дети должны будут сдавать на хранение смартфоны, рассказал о том, какие меры воздействия будут применены в случае нарушения данного требования.

В завершение диалоговой площадки спикеры ответили на вопросы учащихся и пожелали им хорошей учебы.