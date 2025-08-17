В Беларуси 17 августа ожидаются дожди с грозами. Об этом БЕЛТА сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





Днем будет облачно с прояснениями, местами, а по северу во многих районах, ожидаются дожди, местами грозы. В ночные и утренние часы в отдельных районах возможен слабый туман. Ветер прогнозируется северо-западный 5-10 м/с, при грозах порывы до 14 м/с, днем местами 15-18 м/с.

Температура воздуха днем составит 15-21 градус тепла, по югу — до плюс 24 градусов.