В целях благоустройства населенных пунктов Буда-Кошелевским районным Советом депутатов принято решение о проведении на территории сельсоветов встреч с населением. В ходе общения председатели сельских Советов депутатов, управляющие делами сельисполкомов, представители заинтересованных служб разъясняют гражданам вопросы благоустройства земельных участков, объектов и участков общего пользования, соблюдения природоохранных и иных норм и правил.

Сегодня были посещены садовые товарищества «Особино» и «Тихиничи», расположенные на территории Коммунаровского сельсовета. В мероприятии приняли участие председатель Коммунаровского сельского Совета депутатов Михаил Борисевич, главный специалист отдела землеустройства райисполкома Кирилл Николаев и председатели садоводческих товариществ. В ходе работы обращалось внимание граждан на необходимость порядка в содержании и использовании земельных участков. По итогам встреч были вручены памятки, выданы предписания по устранению выявленных нарушений в землепользовании.