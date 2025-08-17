Что делать, если в наследство вам оставили не только имущество, но и долги? Многие в такой ситуации не знают, как поступить: выплачивать долги покойного родственника или нет?





Разъяснения по этому вопросу дает начальник отдела принудительного исполнения Буда-Кошелевского района Олеся Манулина:

– В соответствии с законодательством Республики Беларусь наследование – это право, а не обязанность. Гражданин может как принять наследство, так и отказаться от него. Важно понимать, что наследство включает в себя не только имущественные права, но и обязательства умершего. Закон не позволяет выборочно принять наследство. Нельзя, например, оставить себе квартиру, но отказаться от кредитных обязательств покойного. Однако есть важное ограничение – кредиторы могут требовать погашения долгов только в пределах стоимости унаследованного имущества. Если же наследство вообще не принималось, то и обязательств по долгам не возникает.

Каждый потенциальный наследник должен трезво оценить ситуацию: сначала выяснить полный перечень имущества и размер долгов, затем оценить их соотношение и только после этого принимать взвешенное решение о вступлении в наследство или отказе от него. Главное, уложиться в шестимесячный срок и правильно оформить все документы, чтобы впоследствии не столкнуться с неприятными сюрпризами. Закон предоставляет гражданам возможность защитить свои интересы, но для этого нужно своевременно предпринять необходимые действия и не поддаваться эмоциям при принятии важных финансовых решений.

Татьяна КАРЛОВСКАЯ