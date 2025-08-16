Большой объем работ выполнили сегодня сельчане, наводя порядок в придорожной полосе автодороги, соединяющей Уваровичи и Гусевицу.

Представители трудовых коллективов, жители, депутаты и общественники объединились, чтобы сделать свою малую Родину чище и краше.

Активное участие в субботнике принял заместитель председателя райисполкома, председатель районного отделения партии «Белая Русь» Артем Гришай.

Существенную помощь в проведении работ оказал трудовой коллектив ДРСУ-184 во главе с руководителем предприятия Алексеем Авдашковым.