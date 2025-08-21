В мероприятии, посвященном 65-летию со дня рождения воина-интернационалиста Сергея Алданова, приняли участие председатель районной организации общественного объединения «Белорусский союз ветеранов войны в Афганистане» Григорий Гавриленко, председатель районного совета ветеранов Александр Куриленко, учащиеся гимназии райцентра.

Вступая в диалог, Григорий Петрович рассказал ребятам о жизненном пути их героического земляка: месте его рождения, учебе и службе в Афганистане, особо подчеркнув мужество и чувство долга солдата. Кроме того, поделился с гимназистами и личными воспоминаниями о суровых армейских буднях, о том, какую важную роль в тех обстоятельствах играли взаимовыручка и сплоченность.

Александр Васильевич дополнил рассказ историями о собственной службе в Закавказье. Он также призвал молодежь ценить и беречь мирную жизнь, хорошо учиться, любить свою Родину и быть готовыми, если потребуется, с честью ее защищать.