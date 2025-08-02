Аграрии района продолжают уборку зерновых и зернобобовых культур. На утро 1 августа убрано 4980 га, намолочено более 17 тысяч тонн зерна. Средняя урожайность составляет 34,4 ц/га.

Хозяйства завершили уборку озимого ячменя, отправив в закрома района 12 тысяч 219 тонн зерна, сейчас молотят яровой ячмень (711 тонн), озимые рожь (368 тонн), тритикале (540 тонн) и пшеницу (2270 тонн), а также овес (1035 тонн). Ведется обмолот рапса, с 68% площадей получено 6235 тонн маслосемян.

В СУП «Андреевка» намолотили 539 тонн озимого ячменя, после чего приступили к уборке трех культур – овса (897 тонн), рапса (416 тонн), ярового ячменя (130 тонн). В этих результатах есть заслуга молодого специалиста, инженера сельхозпредприятия Ильи Гуменюка.

Пятый год подряд с наступлением уборочной кампании он садится за штурвал комбайна. Нынешний сезон тоже проводит за рулем гомсельмашевской газомоторной машины GS4118K.

– Несмотря на то, что в этом году я впервые работаю без помощника, успеваю и молотить, и за техникой ухаживать, когда возникает необходимость, – говорит Илья. – В поле нахожусь с утра и до позднего вечера, если позволяют погодные условия.

Придя на мехдвор, первым делом он проводит техническую наладку комбайна. Без нее ни одна машина на уборку зерновых не выходит. К слову, Илья окончил Белорусский государственный аграрный технический университет, в «Андреевку» приехал по целевому направлению.

– Родился я в Широком. После окончания вуза мне хотелось работать именно на родной земле: здесь и родственники проживают, и руководство меня знает, так как летом на уборке я трудился с отцом, – отмечает комбайнер. – Коллеги ко мне хорошо относятся, поэтому я сразу влился в коллектив.

В отличие от младшего товарища, не занимать опыта в механизаторском деле Александру Исаченко. В сельхозпредприятии он уже 25 лет. Весной и осенью задействован на посевных работах. В прошлом году летом сеял рапс, а в нынешнем трудится на хлебных нивах.

– Работается в хозяйстве хорошо. С руководством, коллегами всегда стопроцентное взаимопонимание. Если говорить об уборочной кампании, то я бы отметил организацию питания. Очень вкусные обеды и ужины доставляют прямо в поле, причем стараются разнообразить блюда.

В комбайне находиться комфортно: есть холодильник, кондиционер. Да и работает газомоторный GS4118K без поломок.

– Думаю, что в этом сезоне мне вполне по силам намолотить минимум 1000 тонн зерна. За день выходит примерно 35-50 тонн, – делится показателями Александр Исаченко.

Стать тысячником в планах и у Сергея Кабкова. Сам он из Гомеля, но уже второй год подряд приезжает в Широкое и на лето трудоустраивается в хозяйство механизатором, хотя по профессии строитель. Сергей Викторович говорит, что летом в сельхозпредприятии можно неплохо заработать, если хорошо трудиться. Его «кормилец» такой же, как и у Александра Исаченко. Крупных поломок не случалось, а мелкие недочеты механизатор устраняет сам.

Евгений ДАНИЛОВ

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