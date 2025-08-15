Крупнейшему книготорговому предприятию Беларуси — ОАО «Белкнига» — исполняется 80 лет.

История торговой сети начинает свой отсчет 15 августа 1945 года, когда Постановлением Совета народных комиссаров БССР было организовано Управление по торговле книгами и культтоварами «Белкнижкультторг» при Народном комиссариате торговли БССР. Этот же документ обязал открыть в III квартале 1945 года розничную сеть по торговле книгами, школьно-письменными принадлежностями и культтоварами в городах республики.

Пик быстрого развития и расширения книготорговой сети в Беларуси приходится на 70-е — начало 80-х годов. Например, по состоянию на 1 мая 1984 года только в Минске насчитывалось 42 книжных магазина. К концу 80-х в республике была создана довольно мощная система книгораспространения. Книжные магазины были отремонтированы, почти для каждого разрабатывался индивидуальный дизайн («Ноты», «Подписные издания», «Политическая книга», «Медицинская книга» и др.). Все областные книготорги к этому времени имели развитую инфраструктуру: склады с механизированной системой погрузки, автопарки, автоматизированную систему управления, для покупателей — стол справок.

6 октября 1988 года на базе Управления книжной торговли было создано Республиканское оптово-розничное объединение книжной торговли «Белкнига». В 2000 году оно было реорганизовано в Книготорговое республиканское унитарное предприятие «Белкнига» (КРУП «Белкнига»), в 2006-м — в открытое акционерное общество «Белкнига» (ОАО «Белкнига»). В 2011 году произошла очередная реорганизация ОАО «Белкнига» путем присоединения региональных филиалов ОАО «Бресткнига», «Витебсккнига», «Гомелькнига», «Гроднокнига».

Изменения, происходящие в экономике, политике, социальной жизни общества нашей республики, влекли за собой перемены и в развитии книжной торговли.

В последующие годы формируется правовая база книжного бизнеса в целом, возникают частные издательства и книготорговые фирмы. Меняются ассортимент, актуальность и содержание изданий, а также качество оформления и издания книг.

Сегодня ОАО «Белкнига» — широко известная сеть магазинов по продаже художественной, научной и учебной литературы, в состав которой входят 86 книжных магазинов во всех областях страны. Она осуществляет оптово-розничную торговлю не только книжной и другой печатной продукцией, выпускаемой в республике и за ее пределами на белорусском, русском и других языках, но и канцелярскими и офисными принадлежностями. Предприятие сотрудничает с книготорговыми фирмами по реализации книг белорусских издательств за рубежом, а также по продаже литературы других стран на книжном рынке республики.

Несмотря на широкое представительство своих магазинов, «Белкнига» последовательно увеличивает присутствие в регионах. Предприятие не только открывает новые точки продаж,но и использует автолавку для доставки книг в самые отдаленные уголки республики. Чаще она осуществляет выезды в районные города республики на мероприятия, праздники, ярмарки различной тематической направленности.

ОАО «Белкнига» также следует современным тенденциям. Так, для увеличения охвата аудитории и одновременно продвижения бренда создан интернет-магазин, в котором можно заказать книгу с доставкой в разные уголки нашей страны.

Что касается ассортимента, то на сегодня в торговой сети широко представлены книги не только белорусских издательств, но и зарубежных, а также бумажно-беловая и прочая печатная продукция предприятий Беларуси.

Для удобства покупателей и экономии времени в крупных магазинах установлены инфокиоски, которые представляют информацию об авторе, названии книги, издательстве, наличии и цене в конкретно взятом магазине. А для получения информации о доступности издания в торговой сети работает справочная служба ОАО «Белкнига».

В преддверии знаменательных дат и значимых событий в торговой сети организовывают месячники, сезоны, марафоны белорусской книги. В рамках таких мероприятий проходят встречи, презентации и акции.

Важной формой пропаганды и рекламы печатной продукции белорусских производителей является участие торговой сети в международных книжных выставках-ярмарках, днях культуры Республики Беларусь в зарубежных странах. Также магазины торговой сети ОАО «Белкнига» участвуют во всех городских праздниках, ярмарках, базарах, организованных в областных и районных городах страны.

Успехи книготоргового предприятия подтверждаются многочисленными наградами, среди которых дипломы, грамоты, благодарности от вышестоящих организаций, издательств, партнеров.

ОАО «Белкнига» не просто продает книги, а создает условия для развития читательской аудитории, поддерживая живую связь между писателями и читателями.