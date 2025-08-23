Сегодня органы государственной статистики Республики Беларусь отмечают 105-летие со дня образования. О роли коллектива отдела статистики Буда-Кошелевского района, о профессиональных качествах сотрудников «Авангарду» рассказала начальник отдела статистики Буда-Кошелевского района Главного статистического управления Гомельской области Татьяна Минькова:

– Развитие органов государственной статистики Республики Беларусь неразрывно связано с историей становления нашего государства. За более чем вековой путь развития менялись их название и структура, но при этом всегда сохранялись основные задачи: сбор, обработка, обобщение, хранение статистических данных и обеспечение органов государственного управления официальной статистической информацией об экономическом, демографическом, социальном и экологическом положении регионов и страны в целом.

Сегодня отдел статистики выполняет важную роль в социально-экономическом развитии района. Коллектив, состоящий из четырех специалистов, обеспечивает сбор, обработку и анализ данных из разных отраслей народного хозяйства. С внедрением в работу специального программного обеспечения обрабатывать информацию стало проще, но ключевая роль по-прежнему остается за нашими специалистами. Деятельность по сбору данных требует от нас щепетильности, скрупулезности, аналитического склада ума и, что немаловажно, умения работать с людьми. Приятно отметить, что такими качествами наши работники обладают в полной мере. У заместителя начальника отдела Татьяны Кухаренко стаж работы в статистике составляет более 30 лет, в сентябре 2005 года в статистику пришла ведущий экономист Алла Максименко и до сих пор верна профессии. Специалист по проведению обследований Екатерина Дроздова в декабре прошлого года сменила опытного специалиста Галину Власову, но уже вникла во все тонкости профессиональной деятельности. На прошедшем торжественном мероприятии, посвященном 105-летию образования органов государственной статистики, мой труд был отмечен благодарностью начальника Главного статистического управления Гомельской области. Уверена, что в этом заслуга всего нашего коллектива.

Искренне поздравляю с профессиональным праздником своих коллег. Желаю им крепкого здоровья, мира и созидательного труда на благо малой родины. От имени коллектива отдела статистики направляю самые сердечные поздравления нашим дорогим ветеранам, чьи опыт, профессионализм и преданность делу стали основой сегодняшних достижений. Хочу поблагодарить респондентов района, а также жителей, принимающих участие в обследованиях, за сотрудничество, чувство ответственности, своевременное предоставление отчетности. Ведь вместе мы делаем одно большое дело – обеспечиваем органы управления информацией, на основе которой строится эффективная социально-экономическая политика страны.

Наталья ЛОГУНОВА

Фото Инны Костянко