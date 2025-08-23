Ингредиенты:

— филе индейки — 300 г;

— шампиньоны — 200 г;

— лук — 0,5 шт;

— сметана — 250 г;

— твердый сыр — 50 г;

— мягкий сыр — 50 г;

— укроп, соль — по вкусу .

Приготовление:

1. Лук нарезать полукольцами, обжарить.

2. Нарезать индейку кубиками и добавить к луку, обжаривать еще 5-7 мин.

3. Добавить очищенные и нарезанные грибы, обжарить еще 5 мин., посолить.

4. Добавить сметану, твердый сыр, укроп. Потушить минуту.

5. Выложить смесь в формы, сверху присыпать натертым мягким сыром.

6. Выпекать около 15-20 мин при 180 градусах.