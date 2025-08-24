В первую очередь животное обязательно нужно зарегистрировать.

Для этого следует обратиться в службу «одно окно» Буда-Кошелевского райисполкома по административной процедуре 17.7 (Регистрация собак, кошек с выдачей регистрационного удостоверения и жетона) и написать заявление. Кроме того, надо предъявить документ, удостоверяющий личность, а владельцам собак потенциально опасных пород еще и удостоверение (справку) о прохождении обучения на курсах по разведению, содержанию и уходу за собаками.

Процедура эта бесплатная и осуществляется в течение одного рабочего дня. В результате вы получите бессрочно действующие удостоверение и жетон на своего питомца. Жетон должен быть постоянно прикреплен к ошейнику животного. Указанной регистрации подлежат только кошки и собаки.

Обращаем внимание, что животное необходимо зарегистрировать в течение 3 дней со дня приобретения. Даже если домашний питомец появился значительно раньше, он тоже подлежит данной процедуре. Что касается щенков и котят, то они должны быть зарегистрированы в возрасте от 3 до 3,5 месяца. Отметим, что в перечень потенциально опасных собак включены 40 пород (Приложение к постановлению Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь от 12.12.2001 №40).

Ваше животное – ваше имущество. И тут необходимо соблюдать некоторые требования. В частности, в одной квартире многоквартирного жилого дома можно содержать не более двух животных (собак, кошек). Если в квартире проживает несколько нанимателей (собственников), разрешается содержать не более одного животного на семью каждого из них. Нужно только получить согласие на это всех проживающих совершеннолетних. На частные дома или квартиры в блокированных жилых домах данные требования не распространяются.

За нарушение Правил содержания домашних собак, кошек, а также отлова безнадзорных животных в населенных пунктах Республики Беларусь, утвержденных постановлением Совмина от 04.06.2001 №834, предусмотрена административная ответственность. Согласно ст.16.30 КоАП – штраф в размере от 1 до 15 базовых величин. Аналогичное нарушение с причинением вреда здоровью людей или имуществу влечет наложение штрафа от 10 до 30 базовых величин, или общественные работы, или административный арест.