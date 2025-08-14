Комитетом госконтроля Гомельской области на одном из школьных базаров в г. Гомеле установлен ряд нарушений.

Так, у 5 индивидуальных предпринимателей отсутствовали документы, подтверждающие качество и безопасность товара, детская и подростковая одежда (костюмы, брюки, джемпера, свитера, сорочки) не имела необходимой предусмотренной техническими регламентами Таможенного союза маркировки.

Также выявлены завышения цен в 4 торговых точках индивидуальных предпринимателей. Так, торговые надбавки на отдельную школьную одежду и канцелярские товары превышали предельные значения на 11,8% — 61%, а на альбомы для рисования, картон цветной, цветную бумагу надбавки достигали 178% вместо 35%.

В отношении ИП начат административный процесс по части 2 статьи 13.2 КоАП (размер штрафа на виновное лицо до 20 базовых величин). Для принятия мер реагирования информированы местные органы власти.

Контроль за работой школьных базаров продолжается.

Первый заместитель председателя Комитета А.С. Прикота