Первоочередное внимание было уделено социальной сфере – образованию, здравоохранению, культуре. Людмила Адамовна отметила положительные моменты в работе школ и детских садов, подчеркнув хорошие результаты на вступительных экзаменах. Шестеро учащихся набрали по 100 баллов на ЦЭ по русскому, немецкому, английскому языкам и математике, чем поспособствовали поднятию рейтинга района среди регионов Гомельской области.

В теме совершения правонарушений несовершеннолетними Людмила Кураликова призвала родителей быть более внимательными к своим детям и всегда знать, где и с кем они находятся вне дома.

Заместитель председателя также проинформировала о проведении ремонтных работ в учреждениях здравоохранения. В частности, отремонтирована крыша педиатрического отделения ЦРБ, открылась обновленная детская комната в районной больнице. Из других положительных примеров в социальной сфере – занесение на Республиканскую Доску почета заслуженного коллектива Республики Беларусь, образцового ансамбля танца «Мілавіца». Безусловно, этим тоже нужно гордиться.

Людмила Адамовна напомнила о том, что не за горами холодное время года и уже сейчас стоит проявить внимание к состоянию печного отопления, чтобы не допустить пожаров. Порекомендовала установить автономные пожарные извещатели.

В ходе встречи жители задали интересующие их вопросы. Они касались возможности установки перед въездом в Рогинь лежачего полицейского, сохранения в населенном пункте дубов и других деревьев, ремонта дорожного покрытия, вырубки растительности, произрастающей вблизи линий электропередач. Все обозначенные проблемы взяты на контроль.