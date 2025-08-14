Владимир Владимирович рассказал о перспективах развития района. В ближайшее время запланировано строительство новых стадионов, многоквартирных домов, оздоровительных площадок. Также в Буду Люшевскую в этом году начнут завозить контейнеры для раздельного сбора мусора.

Во время встречи сельчане попросили содействия в ремонте дороги к д. Солтановка, ограждения вокруг школы. Также жаловались на плохое качество мобильной связи, порыва водопроводных сетей на ул. Аверьянова и Головачева. Обратили внимание и на бродячих собак.

Озвученные вопросы заместитель председателя райисполкома взял на контроль.