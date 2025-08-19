Артем Сергеевич ознакомил присутствующих с социально-экономическим развитием района, отметив, что по итогам 8 месяцев просматривается выполнение большинства доведенных прогнозных показателей социально-экономического развития. Наблюдается рост инвестиций в основной капитал, выполняются социальные стандарты.

В числе основных задач сегодня – уборка зерновых, зернобобовых культур. Как подчеркнул Артем Гришай, на 19 августа убрано 75 процента площадей, намолочено свыше 88 тыс. тонн зерна.

Подводя итоги прошедшего на Будакошелевщине областного субботника, Артем Сергеевич обозначил, что в мероприятии приняли участие более 5700 человек. На реконструкцию комплекса воинской славы в честь операции «Багратион» собрано свыше 90 тысяч рублей.

Председатель Губичского сельисполкома Евгений Некрашевич напомнил о необходимости соблюдения правил содержания территорий индивидуальной застройки и территорий, закрепленных за гражданами и субъектами хозяйствования. Также он акцентировал внимание на правилах эксплуатации печного отопления и в целях своевременного обнаружения возгорания или задымления рекомендовал установить в домах автономные пожарные извещатели.