Людмила Адамовна проинформировала о новшествах в социальной сфере – образовании, здравоохранении, не оставила без внимания профилактику пожарной безопасности, закрепление молодых специалистов, предоставление им жилья. Эти вопросы находятся на контроле у председателя районного исполнительного комитета.

В завершение встречи Валерий Никитенко проинформировал о том, что сегодня в хозяйстве ведется уборка зерновых культур, в частности пшеницы. На сегодняшний день намолочено около 400 тонн зерна (с учетом овса). После пшеницы приступят к обмолоту ячменя. Также Валерий Васильевич поинтересовался, будет ли в будущем День народного единства в Беларуси выходным днем. Людмила Кураликова отметила, что на государственном уровне этот вопрос не рассматривается, но мероприятия в рамках праздника проходят. Поучаствовать в них, а также в «Фестивале рушников на Будакошелевщине», который состоится 6 сентября в г. Буда-Кошелево, приглашаются все желающие.