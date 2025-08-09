Пассажиры, пешеходы, велосипедисты, мопедисты, скутеристы, а иногда и водители-бесправники — дети на дорогах, особенно в летний период, особая забота не только родителей, но и госавтоинспекторов. Чем старше ребята, тем опаснее техника оказывается в их распоряжении, тем тяжелее происшествия и их последствия. Поэтому юным участникам дорожного движения уделяется не меньше внимания, чем взрослым. Субботним утром корреспондент БЕЛТА отправилась в рейд с женским экипажем ГАИ. Служебный кроссовер направился к местам притяжения детей и подростков.

Контроль, умноженный на четыре

С пятницы в регионе стартовало профилактическое мероприятие «Безопасные дороги Гомельщины». До понедельника контроль на транспортных артериях и прилегающих к ним территориях усилен минимум в четыре раза. В регион направлены наряды дорожно-патрульной службы Могилевской, Брестской и Минской областей и экипажи специального подразделения ДПС «Стрела» МВД.

У всех экипажей цель одна — профилактика грубых нарушений ПДД, выявление и пресечение фактов управления авто нетрезвыми и бесправными водителями, превышения скорости, нарушения правил обгона и выезда на встречную полосу, проезда перекрестков.

Не остаются без внимания мотоциклисты, уязвимые участники дорожного движения. Сотрудники ГАИ отрабатывают автодороги и населенные пункты в режиме смешанного контроля. Кроме того, организована и работа с воздуха — нарушения фиксируют с помощью квадрокоптеров.

К слову, в Гомеле и Гомельской районе сегодня работает женский экипаж. Старший инспектор группы по агитации и пропаганде межрайонного отдела ГАИ УВД Гомельского облисполкома Дарья Ткачева и старший инспектор отделения по агитации и пропаганде ГАИ УВД Анна Ковалева выехали в профилактический рейд. Маршрут проложен по местам притяжения детей и подростков. Выбран он с учетом настораживающей ситуации: за семь месяцев в регионе произошло 35 ДТП с участием детей, в которых двое ребят погибли и 37 получили травмы. Рост таких аварий фиксируется в Гомеле и Гомельском районе, а также Буда-Кошелевском, Кормянском, Лельчицком, Мозырском и Наровлянском.

Оборванные мечты

Беспощадная статистика указывает на рост трагедий на дорогах. Кто-то спишет это на волю случая или судьбу, однако причиной всегда остается нарушение ПДД кем-то из участников ДТП.

Фактически в течение суток на одном отрезке дороги Р150 Гомель-Хутор случилось две трагедии с подростками.

Поздним вечером 8 августа 33-летний водитель сбил 16-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть дороги по нерегулируемому пешеходному переходу. Парня с травмами доставили в больницу. До утра единственный ребенок в семье не дожил.

Ровно за сутки до трагедии на этой же автодороге 49-летняя женщина не справилась с управлением, выехала за пределы проезжей части и сбила 14-летнего мальчика на самокате, который двигался по обочине. С травмами подростка доставили в реанимацию областной больницы. Как показало освидетельствование, у женщины было 2,37 алкогольных промилле. При этом сама она — мама двоих детей. Проводится проверка по обоим фактам.

Не допускать ошибок на дороге

Недалеко от мест этих ДТП — большая детская площадка, куда устремляются малыши и ребята постарше. С любого направления пути к ней ведут через дорогу. К полудню здесь кипит жизнь, собирая и тех, кто прибыл на велосипеде, новеньком электро- или трюковом самокате или же у мамы на руках.

Со знанием дела возле площадки паркует свой электросамокат шестиклассник Артем. Как пользоваться средством персональной мобильности и какие правила необходимо соблюдать для безопасной езды, он знает назубок, чем приятно удивил и порадовал инспекторов ГАИ.

«Максимально мой электросамокат может разгоняться до 31 км/ч, но я ездил 25 км/ч. Знаю, что на тротуаре можно не больше 10 км/ч. Измененные правила будут с 1 сентября», — рассказывает госавтоинспекторам он. На вопрос, откуда все это знает — так же развернутый ответ: «Родители рассказывали, в школе тоже. Да я же и на канал «ГаиГомеля» подписан, там все и прочитал». Инспекторы ГАИ похвалили эрудита и вручили тематические сувениры и фликер.

«А я тоже приехала на самокате. Правда, он у меня не электрический, простой. Всегда перекатываю его на пешеходном переходе», — походит к сотрудникам ГАИ 8-летняя Дарина. 1 сентября она пойдет в третий класс. И с удовольствием сдает мини-экзамен, сходу ответив на все вопросы госавтоинспекторов.

За пытливый ум, активность и знания девочка также получила сувениры. Полезные подарочки достались и ее двухлетней сестричке Элине.



Уверенно по периметру площадки под контролем мамы гоняет на самокате «шумахер» в панамке. Как выяснилось, любитель быстрой езды — шестилетний будущий первоклассник Евгений.

Дарья Ткачева поговорила с юным участником дорожного движения о безопасности: как правильно переходить дорогу, где можно, а где нельзя ездить на самокате и велосипеде.

А 12-летний Илья гоняет на велике уже года три. Двухколесный транспорт достойный, можно и трюки выполнять. «Ты знаешь, где можно ехать на велосипеде? Как пересекать проезжую часть дороги?», — экзаменатор в погонах продолжает разговор о важном. Каждое правило проговорили не один раз, к тому же и велосипед осмотрели. «Передай родителям, что необходимо подремонтировать катафоты и фонарь спереди. Это очень важно для безопасности, особенно в вечернее время, чтобы тебя могли заметить другие участники дорожного движения», — подчеркивает госавтоинспектор.

Еще один велосипедист — Даник, по его же словам, практически взрослый парень, ведь совсем скоро ему исполнится семь лет. Натуральный блондин, без двух недель второклассник прикатил на любимом велосипеде. Инспекторы ГАИ также обратили внимание, что один из катафотов при эксплуатации подвернулся так, что его не видно. Попросили юного велосипедиста напомнить родителям, чтобы поправили элемент, и подарили ему от ГАИ полезные сувениры. «О, здесь даже таблица умножения есть. Я уже знаю, сколько будет 9 умножить на 9. Это 81», — не упустил возможности продемонстрировать свой уровень знаний мальчик. «Вот и Правила дорожного движения нужно знать, как таблицу умножения, и всегда соблюдать их», — подчеркивает Анна Ковалева.

Инспекторы ГАИ рассказали детям, какая беда случилась прошлым вечером неподалеку: «Мальчика на велосипеде сбила машина. Он погиб. Теперь мама никогда не сможет обнять его».

«Вы же понимаете, что реальность — это не компьютерная игра, где есть несколько жизней. Ни у кого из нас нет запасной жизни, поэтому только соблюдение Правил дорожного движения убережет от беды», — разъяснила юным велосипедистам Анна Ковалева.

Тема отдельного разговора — ребята постарше. Недавно в микрорайоне Южный инспекторы по агитации и пропаганде пообщались с подростками, которые по дворовым территориям ездили на мопедах и скутерах, для управления которыми нужно получить водительское удостоверение категории АМ. «Они катались и по двору, выезжали и подальше — на заправку. Мы из гражданского автомобиля некоторое время наблюдали за происходящим. Парни и малышей возили на них. А в это время взрослые рядом проходили и будто не замечали ничего опасного. Материалы переданы в комиссию по делам несовершеннолетних. Сами-то ребята неплохие, успеваемость хорошая», — напомнили недавний случай представительницы женского экипажа.

У дома, где ранее инспекторы беседовали с подростками, припаркованы питбайки. «Нет номеров, значит, не зарегистрированы. Будем надеяться, что это не для детского развлечения. В последнее время все чаще в новостных пабликах появляются видео с подростками, которые на дорогах общего пользования передвигаются на питбайках. К сожалению, не всем известно, что на таких дорогах кататься на них строго запрещено. Питбайк является спортивным инвентарем и предназначен для закрытых трасс, специализированных площадок и бездорожья. На нем подростки могут передвигаться только в защитной экипировке, желательно под руководством тренера. Питбайки могут казаться привлекательным и увлекательным видом развлечения, однако необходимо осознавать, что они представляют собой серьезную опасность для ваших детей. Они не оборудованы необходимыми системами безопасности — фарами, поворотниками, зеркалами заднего вида, что делает их эксплуатацию на дорогах крайне рискованной», — разъяснили инспекторы по агитации и пропаганде.

В областной Госавтоинспекции настоятельно рекомендуют всем родителям безосновательно не приобретать детям мототранспорт, а также донести до них, что садиться за руль этого средства передвижения без знаний и навыков очень опасно — это может привести к страшным последствиям. Также напомнили, что законные представители могут быть привлечены к ответственности за невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей в соответствии со ст.10.3 КоАП.

Разговор прерывается из-за проезжающего по тротуару на электросамокате подростка, который намеревается пересечь проезжую часть. Есть повод для беседы. Сотрудники ГАИ познакомились с парнем и его подарком на 14-летие поближе. «Папа подарил электросамокат на день рождения. Только неделю катаюсь», — поделился радостью он.

Как выяснилось, это удовольствие с 1 сентября парню придется отложить на пару лет. Подарок родителей — мощный во всех отношениях. Для управления электросамокатом такой мощности, согласно изменениям ПДД, которые вступают в силу с 1 сентября, необходимо водительское удостоверение категории АМ, а его можно получить только с 16 лет. «Катайся пока, но очень аккуратно, за дорогой следи. Припаркованные здесь машины ограничивают видимость тебе. Проезжую часть пересекай только после того, как убедишься в безопасности. И можешь потихоньку ПДД учить для сдачи на права», — порекомендовали инспекторы.

А в Сельмашевском микрорайоне юный велосипедист переезжал дорогу, управляя своим двухколесным транспортном одной рукой, параллельно обсуждая по мобильному важные подростковые вопросы. Экипажу ГАИ он пояснил, что очень торопится в веломагазин — надо срочно ремонтировать велик. Также обещал, что ПДД нарушать никогда не будет. А это главная цель профилактической работы ГАИ.

Такие рейды — лишь часть огромного массива профилактической работы с самыми юными участниками дорожного движения. Дисциплинированных водителей и пешеходов в областной Госавтоинспекции готовят с самого детства. Инспекторы по агитации и пропаганде помогают родителям закладывать у малышей базу безопасности, а порой укрепляют знания и самих взрослых. Все исключительно для того, чтобы у детей было будущее, заверяют в ГАИ.