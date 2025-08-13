Бесплатный сервис для владельцев электромобилей создала сеть BatteryFly.

Онлайн-карта размещена на платформе Belcharge.by и содержит полезный функционал. Сервис позволяет отследить статус электрических зарядных станций разных брендов – BatteryFly, Malanka, Evika, а также показываются объекты приложения Charge & Go. Создали онлайн-карты обещают еще поработать над ее развитием: на платформу со временем нанесут и другие сети «зарядок».

Локации на онлайн-карте разнесены не только по Минску, но по всей Беларуси. Зарядные станции для электрокаров обозначены кружочками с логотипом оператора. Если кликнуть на условное обозначение, на онлайн-карте откроется окно, в котором покажется характеристика данной ЭЗС с адресом нахождения объекта. Водители смогут посмотреть типы коннекторов, мощность станции, сколько всего «столбиков» на «заправке», и есть ли свободные места для «зарядки».

Также в режиме онлайн можно получить информацию о тарифах на выбранной ЭЗС и выбрать «зарядку» с самыми бюджетными расценками. К тому же сервис позволяет забронировать место для пополнения заряда электрокара. Для этого нужно нажать кнопку «Зарядись онлайн», и система направит запрос в приложение того или иного оператора.

Кроме того, встроена функция, с помощью которой можно построить оптимальный маршрут для путешествия с учетом возможностей электрокара и наличия ЭЗС по пути следования. Одним словом, функционал сервиса позволяет фильтровать объекты для «зарядки» по нужным параметрам – от бренда и мощности до разъемов и доступности тарифов.

Ранее мы писали, что в Беларуси на 1 июля 2025 г. зарегистрировано свыше 34 тысяч электромобилей, большая часть «зеленого» транспорта находится в Минске – свыше 23 тысяч электрокаров. По прогнозам к концу 2025 года, число электричек на дорогах страны может увеличиться еще на 15 тысяч. Веским аргументом в этом вопросе являются не только налоговые и таможенные льготы, но и активное развитие инфраструктуры. В стране насчитывается уже свыше 1,7 тысячи электрических зарядных станций.

1prof.by