До завершения приема заявок на V Республиканский конкурс социальной рекламы «#ПознайБеларусь» осталось четыре недели, сообщили в Национальном агентстве по туризму.





В нацагентстве напомнили:

— Республиканский конкурс социальной рекламы «#ПознайБеларусь» проводят Министерство спорта и туризма и Национальное агентство по туризму при поддержке министерств информации, культуры и образования. Это платформа для творческой самореализации, где каждый может выразить свою любовь к Беларуси через социальную рекламу. Наша цель — вдохновить людей на путешествия по родной земле, открыть для себя неизведанные маршруты и увидеть знакомые места по-новому. Прием заявок на участие в конкурсе и регистрация конкурсных работ проводится с 15 мая по 10 сентября.

В рамках конкурса предусмотрены три номинации. Первая — «Слоган»: нужно придумать короткий, запоминающийся девиз, который станет символом белорусского туризма. Вторая — «Плакат»: требуется создать яркий, привлекательный визуальный образ, который захочется увидеть на билбордах по всей Беларуси. Третья номинация — «Видеоролик»: предлагается снять вдохновляющее видео о своих путешествиях по Беларуси или рассказать о туристических возможностях страны (есть две подноминации — «Видеоролик путешественника» и «Видеоролик организации»).

В нацагентстве отметили, что с каждым годом конкурс «#ПознайБеларусь» набирает обороты. В 2024 году был установлен новый рекорд — 1315 заявок. Самой популярной номинацией остается «Слоган» — 735 заявок.

Участниками конкурса могут стать все желающие — физические лица (включая детей и молодежь), юридические лица и индивидуальные предприниматели. Условия участия размещены на сайте Национального агентства по туризму. Награждение победителей конкурса памятными дипломами и подарками состоится в рамках проведения международной научно-практической конференции «Перспективы развития туризма в современных условиях: мировые тенденции и региональные контексты» в сентябре текущего года.