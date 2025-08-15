На данный момент молочно-товарные комплексы возводят в Жлобинском, Речицком, Рогачевском, Ветковском, Светлогорском, Калинковичском, Чечерском районах. По отдельным губернатор Иван Крупко назвал конкретные даты:

«До 7 ноября должен быть готов комплекс в хозяйстве «Папоротное-Агро» Жлобинского района, к концу ноября завершить строительство МТК в Залесье Чечерского района. Строителям – ужаться и сделать все в срок, который предусмотрен проектной документацией».

Кроме того, глава региона поручил строителям параллельно с возведением объектов заниматься благоустройством территории.

На совещании рассмотрели также вопрос строительства комплексов по программе развития регионов Припятского Полесья.

Гомельщина официально