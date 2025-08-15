Участники мероприятия, организованного Молодежным советом при Гомельском районном Совете депутатов, разделились на команды и соревновались в объяснении слов. Игроки по очереди описывали загаданные слова с помощью синонимов и ассоциаций, а их команды старались как можно быстрее угадать правильный ответ.

Ребята не только проверили свою эрудицию и смекалку, но и пообщались в неформальной обстановке. Интеллектуальные соревнования сменила дискотека.

Игра подарила участникам заряд позитива, новые знакомства и, конечно же, призы. Их получили участники самых находчивых команд.