Как Белстат готовится к переписи населения, в интервью БЕЛТА рассказала председатель Национального статистического комитета Инна Медведева.

Белстат начал подготовку к проведению следующей переписи населения

Что касается нового раунда переписи, то в июне текущего года Экономический и социальный совет ООН принял резолюцию о Всемирной программе переписей населения и жилищного фонда раунда 2030 года, в которой призывает всех участников-членов провести перепись населения, отметила Инна Медведева. «Республика Беларусь, которая четко соблюдает десятилетний интервал, в год, заканчивающийся на девятку, проводит перепись населения. Соответственно, мы уже готовимся к переписи населения 2029 года. Ключевым направлением нашей работы сегодня является пересмотр законодательства, а именно закона «О переписи населения». Нам необходимо его актуализировать с учетом проведенной переписи 2019 года и ее итогов. Плюс заложить те вопросы, которые сегодня наиболее актуальны, — это максимальное использование административных ресурсов», — подчеркнула она.

Белстат планирует, как и в прошлый раунд, проводить комбинированную перепись. «Это интернет и планшеты. Надеемся, что в 2029 году получим гораздо больший процент людей, которые пройдут перепись по интернету. Мы также рассматриваем вопросы подключения искусственного интеллекта на определенных этапах обработки информации, — рассказала глава комитета. — Будем использовать административные ресурсы и предзаполнение, но будут и вопросы, на которые необходимо будет человеку ответить самостоятельно. Это вопросы, касающиеся в большей степени занятости и миграционной активности, так как люди достаточно мобильны сегодня».

Впервые интернет-перепись была проведена в 2019 году, и такая практика показала очень хорошие результаты, обратила внимание Инна Медведева. «Самостоятельно заполнили анкету в интернете 22% населения Беларуси. При этом переписной лист, который заполняется в таком формате, наиболее полный, так как программный продукт не позволял не ответить на все вопросы, — отметила она. — С учетом того, что мы выходили на безбумажную перепись, то как на планшетах, так и в интернете у нас были логические, арифметические контроли, которые позволяли добиться максимального качества получаемых результатов. В связи с этим однозначно можно сказать, что интернет-листы были наиболее качественные и по полноте заполнения, и по тем ответам, которые мы получили от населения Беларуси».

По ее словам, глава государства еще в 2019 году поставил задачу о переходе на регистровые переписи, то есть без прямых вопросов населению. «Но с учетом того, что еще не все административные ресурсы дают возможность получить максимальный и полный ответ на те или иные вопросы переписи, в этот раз мы постараемся еще больше улучшить эти сервисы, чтобы на следующую перепись выйти на регистровую», — сказала Инна Медведева.

Белстат плотно работает с государственными органами — владельцами административных ресурсов. В частности, анализирует состав, структуру и качество их данных для последующего использования при проведении переписи населения.