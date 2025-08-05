Глава государства поинтересовался, что сделано для устранения выявленных рабочей группой недостатков и что предлагается сделать, если не все они были устранены.
Говоря про внедрение разработок в экономику и социальную сферу, Президент спросил, что мешает росту наукоемкости ВВП.
«И третье — импортозамещение и экспорт научно-технической продукции. Насколько наша Академия включена в решение этих задач?» — обозначил еще один вопрос Александр Лукашенко.
Глава государства подчеркнул, что в докладах ему нужна реальная картина, которая складывается в отечественной науке, прежде всего в НАН. Здесь важно услышать, какие меры по совершенствованию деятельности приняты и какие предложения по ее дальнейшей работе подготовлены.
«То, что с научной общественностью мы должны обсудить проблемы развития науки (и будущего нашей науки), — это точно. Что мы и сделаем в ближайшее время — в этом году точно», — добавил Александр Лукашенко.
Как доложил на совещании руководитель рабочей группы председатель Комитета госконтроля (КГК) Василий Герасимов, деятельность этой группы была построена в два этапа. На первом изучались результаты работы Академии наук по вопросам практикоориентированности разработок, внедрения их в отрасли экономики, включая производство импортозамещающей продукции. На втором этапе анализировалась эффективность организационных структур Академии наук.
Рабочая группа выявила ряд недостатков, которые и обозначил в своем докладе Василий Герасимов. В частности, речь шла о том, что не все направления научной деятельности обеспечивают вклад в развитие производства и экспорта. По словам председателя КГК, требует совершенствования и методика оценки результативности научно-технических программ.-0-