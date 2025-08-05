Глава государства поинтересовался, что сделано для устранения выявленных рабочей группой недостатков и что предлагается сделать, если не все они были устранены.

Президент выделил три основных направления Академии наук, которые требуют приоритетного внимания: практикоориентированность научных исследований, внедрение разработок в экономику и социальную сферу, а также импортозамещение и экспорт научно-технической продукции.

Александр Лукашенко подчеркнул, что подподразумевается эффективность взаимодействия науки и промышленности, сельского хозяйства, медицины, транспорта и других сфер. «Ведь важен и такой аспект: видят ли практики в науке фундамент для своего развития? Насколько результативно они взаимодействуют с учеными?» — поинтересовался он.

Говоря про внедрение разработок в экономику и социальную сферу, Президент спросил, что мешает росту наукоемкости ВВП.

«И третье — импортозамещение и экспорт научно-технической продукции. Насколько наша Академия включена в решение этих задач?» — обозначил еще один вопрос Александр Лукашенко.

Глава государства подчеркнул, что в докладах ему нужна реальная картина, которая складывается в отечественной науке, прежде всего в НАН. Здесь важно услышать, какие меры по совершенствованию деятельности приняты и какие предложения по ее дальнейшей работе подготовлены.