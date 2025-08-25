С днем рождения именинницу поздравили председатель районной профсоюзной организации работников АПК Валентина Ксензова, главный специалист управления сельского хозяйства и продовольствия райисполкома Елена Короткевич, руководство сельхозпредприятия. Они пожелали Наталье Васильевне крепкого здоровья, успехов в делах и вручили памятные подарки.

Наталья Луференко родилась в Морозовичах. После окончания Могилевского библиотечного техникума работала библиотекарем в Морозовичской школе. В сельхозпредприятии Наталья Васильевна трудится с 30 ноября 1978 года. Начинала деятельность в хозяйстве секретарем, инструктором по производственной гимнастике. Уже 24 года – инспектор по кадрам. При этом много лет возглавляла первичную профсоюзную организацию сельхозпредприятия.

Ценят и уважают Наталью Луференко не только на работе, но и дома. У нее двое детей и шестеро внуков. Дочь Елена – заведующий детским садом, живет в Минске. Сын Игорь – главный инженер СУП «Морозовичи-Агро». Сюда же после окончания Белорусского государственного аграрно-технического университета вернулся и внук Иван. Он работает инженером по охране труда.