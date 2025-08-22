С основной темой дня «Образование – движущая сила в развитии общества» присутствующих ознакомила начальник отдела экономики райисполкома Анна Мацакова. Она рассказала, что Беларусь является государством, где реализуется принцип непрерывности образования. Ключевую роль в этом играет государственная поддержка. Студенты получают стипендии, им предоставляется жилье. Стоит отметить, что на постсоветском пространстве только Беларусь сохранила систему среднего специального и профессионально-технического образования. Это с завистью отмечают наши соседи, потому что высококвалифицированных рабочих, толковых инженеров, технологов не хватает нигде в мире.

По основной теме Артем Гришай подчеркнул, что все социальные стандарты в районе обеспечиваются. И эти затраты берет на себя государство. Он привел слова Президента Беларуси Александра Лукашенко, неоднократно говорившего, что «человеческий капитал является для нас самой высокой ценностью, ибо это инвестиции в будущее» и что «человеческий капитал – это главный ресурс страны, на развитие которого мы всегда найдем средства».

Также Артем Сергеевич отметил, что в районе по итогам 8 месяцев просматривается выполнение большинства доведенных прогнозных показателей социально-экономического развития. Растут средняя заработная плата, инвестиции в основной капитал, соблюдаются соцстандарты.

Заместитель главного врача ЦРБ Мария Селеня напомнила, что в учреждениях здравоохранения продолжается диспансеризация. Еще она обратила внимание на необходимость прививаться от ковида, ОРИ и подчеркнула: для того чтобы вакцина начала активно работать ближе к зиме, взрослым и детям прививаться нужно уже в сентябре. Кроме того, девочки могут привиться от вируса папилломы человека.