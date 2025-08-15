Отработка – важный этап в жизни молодого специалиста. Для многих это первое рабочее место, новые знакомства, обязанности и переход в новый статус. Да и отношение к этому периоду бывает разным: одни считают отработку отличной возможностью получить бесценный опыт и закрепиться на рабочем месте, для других же это обязательный этап, который нужно просто пережить.

Этот момент настал и в моей жизни. Пусть к работе я приступила не 1 августа, а 1 марта, многое для меня все еще в новинку: ежедневно получаю новые впечатления, осваиваю необходимые навыки и открываю неожиданные грани выбранной мною профессии. Конечно, бывает непросто. Нужно постоянно учиться, быть готовой к нестандартным ситуациям, находить подход к людям. Особенно когда понимаешь, что журналистика – это не просто работа, а настоящая миссия. От моего слова зависит, какие истории узнают читатели, какие проблемы будут услышаны. Это одновременно и вдохновляет, и подразумевает большую ответственность.

Если бы мне на первом курсе сказали, что моим первым местом работы станет редакция районной газеты, не поверила бы. В университете я, конечно, училась работать со словом, но с иностранным. Здесь же пришлось осваивать журналистское ремесло с нуля: писать статьи, делать фотографии, снимать видео, учиться общаться с самыми разными людьми. И сказать, что дается сложнее всего, невозможно.

Особым испытанием стал переезд в г. Буда-Кошелево. Родилась я в Кривске, но позже наша семья переехала в другой район, поэтому Будакошелевщина для меня была местом каникул и семейных праздников у бабушки. Я и представить не могла, что когда-нибудь буду здесь жить. Теперь же смотрю на него другими глазами. Благодаря работе мне удалось побывать в разных уголках района, где я повстречала вдохновленных и трудолюбивых людей, которые искренне болеют за родной край и вкладываются в его развитие. Пожалуй, этот опыт – один из наиболее ценных: никакие слова не смогут передать любовь к Родине так, как это сделает неустанный труд ради ее же блага.

Недавно мне посчастливилось побывать на встрече молодых специалистов в сфере СМИ. Переживания и успехи таких же начинающих журналистов, как и я, оказались удивительно созвучны моим собственным мыслям. Мне необходимо было услышать, что не я одна прохожу через подобный, бесспорно, увлекательный, но сложный путь, где есть место и критике, и ошибкам, и сомнениям.

Советы опытных наставников позволили мне по-новому взглянуть на профессию. Их слова и доводы о смелости, инициативности и ответственности журналиста еще раз подтвердили мою мысль, что, несмотря на все сложности, мы делаем действительно нужное дело.

Сейчас, оглядываясь назад, понимаю, что отработка – это не просто обязательный этап, а время профессионального взросления. Здесь я не только осваиваю новые навыки и применяю знания на практике, но и учусь принимать решения, нести ответственность за свои слова и поступки. И пусть не все дается легко, не все пока получается, я уверена: этот опыт станет прочным фундаментом для всего, что ждет меня впереди.

Елизавета МАЛАЯ