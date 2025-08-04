В конце августа огромное количество родителей и детей в поликлиниках сидят в очереди, чтобы получить медицинскую справку в школу. Каков алгоритм получения справки ребенком перед школой? Каких врачей необходимо пройти? Когда лучше проходить диспансеризацию? На эти и другие вопросы ответила педиатр, реабилитолог Аграфена Калинина.

— Алгоритм нужно начать с просмотра свидетельства о рождении ребенка, а именно обратите внимание на месяц появления ребенка на свет. Предпочтительно, чтобы диспансеризация проводилась именно в месяц рождения. Это делается с целью разгрузки поликлиники и самих родителей. А если не хотите в этот же месяц, то выберите, к примеру, следующий или предыдущий, — посоветовала эксперт.

Аграфена Калинина отметила:

— В наших поликлиниках есть доврачебный кабинет, который определяет базовый объем обследований. Напомним, не реже одного раза в календарный год родители должны передавать в учреждение образования справку о состоянии здоровья ребенка с указанием группы здоровья, медицинской группы для занятий физкультурой, рекомендаций по режиму и питанию, полученными в поликлинике. У нас в стране действует постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16 декабря 2024 года № 174 «О диспансеризации детского населения». Там в табличке указано, в каком возрасте и каких врачей необходимо проходить детям. Это база для стандартного ребенка, у которого нет хронических заболеваний и особенностей развития. А полный объем обследований определяет только участковый педиатр. То есть вы сходили в доврачебный кабинет, где вам дали базу, вы ее прошли, а после приходите к педиатру. Но не стоит ждать, что вам сразу напишут справку. Может, у ребенка хронический тонзиллит, сколиоз, а значит, надо дополнительно пройти врачей узкой специализации. После того как ребенок посетил всех необходимых специалистов, педиатр делает комплексную оценку состояния здоровья ребенка и на ее основании медсестра выписывает справку. Кстати, если ребенок прошел диспансеризацию в месяц своего рождения, то она действует ровно год, а значит не надо 1 сентября бежать в поликлинику и брать новую справку. Но здесь есть исключение: если ребенок идет в первый класс.

Подробно говоря о необходимых медицинских документах для первоклассника, врач отметила:

— Справка на оформление в школу годна 6 месяцев. Поэтому, исходя из того, что она действует полгода, не нужно приходить в поликлинику в 20-х числах августа или даже 1 сентября. Главное, что на момент начала учебного года она была годна. Допустим, если ребенку исполняется 6 лет в октябре, родитель может отвести ребенка к специалистам в этом же месяце, в апреле взять справку и иметь на руках все необходимые документы к началу учебного года. Родители ведь заранее узнают, что ребенок пойдет в школу. Так почему бы не позаботиться о справке заблаговременно?

Врач подчеркнула:

— Формализм в осмотрах провоцируют родители, которые приходят в поликлинику толпами. Когда в очереди сидят 70 человек, я не могу уделить каждому пациенту столько времени, сколько нужно. Допустим, если я в документах увижу, что у ребенка нет сколиоза, но замечу кривую спину, то отправлю его к хирургу и скажу, что нужно делать рентген. Это будет профилактика. А справка перед школой дается не для того, чтобы ребенка туда взяли, а чтобы подтвердить, что он здоров и у него все хорошо. Это важно в первую очередь для себя. К слову, некоторые люди большие деньги платят, чтобы обследоваться, а тут предлагают сделать это бесплатно. Покажите мне страну, где ребенок в 3 года проходит всех специалистов бесплатно.

Аграфена Калинина уточнила:

— Кстати, в школу и детский сад необходимо подавать две справки. Та, что называется картой, — это точно такая же справка, только выглядит по-другому. На ней должно быть написано «Оформление в школу», «Оформление в детский сад». Это первичная, большая, развернутая справка с прививками и всеми необходимыми данными. То есть когда отправляем ребенка в образовательное учреждение, справка выдается более развернутая. Родителям никакой разницы от этого нет. Это в любом случае медицинская справка о состоянии здоровья ребенка. А вторая — о допуске в детский коллектив. Она касается только детских садов, лагерей и санаториев. Она дается за 5 дней, как и все справки о поступлении в детский коллектив. И если у ребенка уже есть справка о прохождении диспансеризации, то педиатр проводит беглый осмотр и дает справку о допуске в детский коллектив.

Источник: sb.by