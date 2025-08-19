Наниматель обязан предупредить работника об изменениях существенных условий труда письменно не менее чем за месяц. Но что именно считается существенными условиями труда?

Как пояснили в Министерстве труда и социальной защиты, к таким условиям относят:

— изменение системы оплаты труда;

— изменение режима рабочего времени, включая установление или отмену неполного рабочего времени;

— изменение гарантий;

— уменьшение размеров оплаты труда;

— предложение о заключении контракта с работником, работающим по трудовому договору, заключенному на неопределенный срок;

— установление или отмена дистанционной работы;

— другие условия, устанавливаемые в соответствии с ТК.

Изменение последовательности чередования работников по сменам не относится к таким условиям.

Чтобы внести изменения в условия труда, наниматель должен иметь на это основания и предупредить работника письменно за месяц. При этом важно: работник продолжает работать по прежней профессии рабочего или служащего. Если работник не согласен с изменениями, он может быть уволен по п. 5 ч. 2 ст. 35 Трудового Кодекса, и ему выплачивается выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка. В Минтруда также уточняют этот пункт: если работнику предлагалось работать неполный рабочий день (менее половины нормального рабочего времени), то ему выплачивают выходное пособие не менее одного среднемесячного заработка.

1prof.by