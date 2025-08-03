Пресная вода — это не только национальное достояние, но и один из ключевых показателей устойчивого развития общества. Ее важность особенно остро осознается в периоды нехватки. Однако в нашей стране уже сегодня серьезные усилия направлены на то, чтобы мы никогда не столкнулись с этой проблемой.

Рачительно и упорядоченно

Общие запасы водных ресурсов в Беларуси — 70,8 миллиарда кубических метров, из которых 2,3 приходится на подземные воды. Сколько при этом мы потребляем? В 2024 году доля добытых-изъятых вод составила 1,98 % от общих запасов.

— По данным Европейского агентства по окружающей среде, Беларусь стала единственной из стран «Восточного партнерства», которая смогла обеспечить экономический рост на фоне снижения потребления водных ресурсов. А именно — объемы добычи-изъятия вод у нас по сравнению с 2000 годом сократились на 24 %, — обращает внимание начальник отдела гидрологии и водоохранных территорий РУП «Центральный научно-исследовательский институт комплексного использования водных ресурсов» Оксана Таврыкина.

В рамках программы «Охрана окружающей среды и устойчивое использование природных ресурсов» ведутся работы по инвентаризации водных объектов. Причем с этого года идет наполнение цифровой информационно-аналитической системы контроля и анализа деятельности «Водоохранные зоны». Фактически она станет единым электронным источником сведений о поверхностных водных объектах с учетом их классификации, а также о границах водоохранных зон и прибрежных полос. Современно и удобно. Оксана Таврыкина делится первыми результатами:

— На сегодня перечень подтвержденных поверхностных водных объектов насчитывает 11 104 водоема (5112 озер и 5992 пруда), 9326 водотоков, в том числе 79 каналов, 1242 ручья и 107 малых рек, а также 1140 родников и 87 водохранилищ сезонного регулирования.

Не дать засохнуть и зарасти

При этом 19 % от общего количества проинвентаризированных водотоков (реки, ручьи, каналы) имеют обмелевшие участки. Они, как говорят специалисты, наиболее характерны для истоков, которые преобразованы в мелиоративные каналы, — все это требует впоследствии работ по их благоустройству.

По словам Оксаны Таврыкиной, повышать уровень воды планируют и через проектирование и строительство низконапорных гидротехнических сооружений, улучшение структуры водосборного бассейна.

Отдельная тема — содержание поверхностных водных объектов. Раньше поймы рек активно выкашивались жителями прилегающих населенных пунктов вручную, сегодня ситуация изменилась: сено для хозяйственных нужд самостоятельно заготавливают единицы. Поэтому эксперты изучают практику других стран в этом вопросе, в том числе по применению специализированной техники.

— Планируем создать модель автоматизированного обнаружения учета зарастания водоемов. Это позволит оперативно обнаруживать объекты, которые более чем на треть в растительности, и оперативно заниматься их благоустройством, — замечает Оксана Таврыкина.

Силой потока

Сегодня в Беларуси работают 53 гидроэлектростанции. Вода — критически важный ресурс для энергетического сектора, напоминает главный инженер проектного научно-исследовательского республиканского унитарного предприятия «БЕЛНИПИЭНЕРГОПРОМ» Сергей Перцев:

— Речь идет не только о гидроэлектростанциях. Вода используется для охлаждения конденсаторов паровых турбин, основного и вспомогательного оборудования, подготовки воды для восполнения потерь техцикла тепловых сетей и иных нужд.

Очистка сточных вод осуществляется на локальных сооружениях, соответствующих строгим экологическим нормативам. В энергосистеме уделяется особое внимание вопросам водоснабжения и водоотведения с точки зрения эффективности использования водных ресурсов и минимизации негативного воздействия на окружающую среду.

— При этом в энергетике нашей страны используют экологически чистые технологии в циклах ТЭЦ для сведения к минимуму объемов стоков и их загрязненности. На этапе разработки проектной документации преимущественно закладывается оборудование, не требующее охлаждающей воды. В случае отсутствия такой возможности меняется система охлаждения оборудования через промежуточный контур. Чего удалось добиться в последние годы в этом направлении? В энергосистему внедрены новые комплексные технологии химводоочистки на Мозырской ТЭЦ, Гомельской ТЭЦ-1, Минской ТЭЦ-2. В разработке находятся проекты химводоподготовок на Минской ТЭЦ-3, Гродненской ТЭЦ-2, Барановичской ТЭЦ, — отмечает Сергей Перцев. — Внедряются и оборотные системы водопользования. Кроме того, задействованы по максимуму схемы повторного использования очищенных стоков.

Дальнейшая работа энергосистемы направлена на внедрение инновационных технологий, выполнение международных экологических стандартов, развитие сотрудничества в сфере экономии водных ресурсов.

Источник: sb.by