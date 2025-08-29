Начальник управления анализа и контроля за охраной и использованием объектов животного и растительного мира Государственной инспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Беларуси Дмитрий Моторо в проекте БЕЛТА «Страна говорит» напомнил о штрафах за незаконную охоту и рыбалку.

Ответственность за нарушение правил охоты и любительского рыболовства может быть административной или уголовной, что в том числе зависит от причиненного окружающей среде вреда в результате незаконного изъятия диких животных.

«Если вред превышает 100 базовых величин (1 БВ — Br42), то это уже уголовно наказуемое деяние, и материалы передаются в правоохранительные органы. Если же вред причинен в пределах до 100 базовых величин, применяется административная ответственность с размером штрафов от 10 до 30 базовых величин и возмещением вреда в зависимости от тяжести нарушения», — рассказал Дмитрий Моторо.

Под незаконной рыбной ловлей понимается добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, запрещенными орудиями и (или) способами, в запрещенное время или в неустановленные сроки. В случае административного правонарушения штраф составляет от 10 до 30 базовых величин, а также предусматривается возмещение вреда, причиненного окружающей среде, за каждую незаконно добытую особь рыбы, размер которого зависит от количества и видовой принадлежности незаконно добытой рыбы. Под незаконной рыбной ловлей понимается добыча рыбы или других водных животных без надлежащего на то разрешения, в запрещенных местах, запрещенными орудиями и (или) способами, в запрещенное время или в неустановленные сроки. В случае административного правонарушения штраф составляет от 10 до 30 базовых величин, а также предусматривается возмещение вреда, причиненного окружающей среде, за каждую незаконно добытую особь рыбы, размер которого зависит от количества и видовой принадлежности незаконно добытой рыбы.

«Существуют установленные Советом Министров таксы для каждого вида рыбы, по которым исчисляется размер вреда, причиненного окружающей среде. При этом в период нереста причиненный окружающей среде вред исчисляется в тройном размере. Например, незаконный вылов шести золотых карасей в период нерестового запрета влечет уголовную ответственность», — обратил внимание Дмитрий Моторо.