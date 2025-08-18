Министерство лесного хозяйства установило новый порядок прохождения специального охотничьего экзамена. Это следует из постановления Минлесхоза от 31 июля 2025 года №17, опубликованного на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Принимает экзамен охотохозяйственное республиканское унитарное предприятие «Белгосохота» или государственное лесохозяйственное учреждение, подчиненное Минлесхозу. Список должностных лиц, уполномоченных на принятие экзамена, утверждается приказом руководителя соответствующей организации ведомства. Прием проводится двумя или более экзаменаторами. Посторонние лица не вправе присутствовать на сдаче, за исключением сотрудников территориальных органов внутренних дел, проводящих контроль за оборотом оружия и боеприпасов.

Дата, время и место проведения экзамена определяются организациями Минлесхоза. Информация о дате и времени проведения сдачи размещается на официальном интернет-сайте организации ведомства. Кроме того, экзаменаторами обеспечивается непрерывное ведение аудио- и видеозаписи.

Претендент допускается к сдаче после предъявления документа, удостоверяющего личность. Решение о недопуске принимается экзаменаторами в письменной форме с указанием причин в день обращения лица и вручается не позднее двух рабочих дней после его принятия либо направляется посредством почтовой связи.

Экзамен принимают по билетам с использованием компьютерного тестирования и на бумажном носителе. Каждый билет для приема экзамена должен содержать 10 вопросов по темам, предусмотренным программой подготовки. Длится он не более 30 минут. Результаты экзамена, принимаемого по билетам на бумажном носителе, объявляются претенденту не позднее 30 минут после его окончания. Претендент вправе ознакомиться с решением экзаменаторов по своему делу и обжаловать его в порядке, установленном законодательством.

Сдача экзамена проводится в очной и дистанционной формах посредством видеоконференций. В дистанционной форме допускается не придерживаться минимального количества академических часов, отводимых на изучение тем согласно учебному плану, при условии, что подготовка к сдаче экзамена будет происходить в срок не менее 28 календарных дней. Для определения уровня подготовки к сдаче экзамена и оценки знаний проводится итоговое занятие с контролем знаний.

Признается утратившим силу постановление Министерства лесного хозяйства Беларуси от 6 августа 2018 года №17 «О некоторых вопросах прохождения специального охотничьего экзамена». Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.