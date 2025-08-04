Министерство по налогам и сборам установило порядок округления подлежащих уплате в бюджет сумм налогов, сборов (пошлин), пеней и штрафов при их исчислении (начислении, наложении) налоговыми органами физлицам, за исключением ИП. Это предусмотрено постановлением Министерства по налогам и сборам от 21 июля 2025 года №36, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный правовой интернет-портал.

Так, если дробная часть составляет менее 0,5 копейки, то сумма уменьшается до целой копейки. Если 0,5 копейки и более, то сумма увеличивается до целой копейки.

Ряд нормативных правовых актов признается утратившим силу, в том числе постановления ведомства от 18 февраля 2003 года №13 «Об округлении сумм налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов и иных обязательных платежей», от 29 апреля 2016 года №16 «О некоторых вопросах исчисления налогов, сборов (пошлин), пеней, штрафов в связи с деноминацией официальной денежной единицы Республики Беларусь и о внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь».