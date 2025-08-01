Как будут складываться условия для уборочных работ в начале августа, рассказали БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По данным агрометеорологов, в почвах под картофелем, корнеплодами и кукурузой запасы влаги хорошие, во многих районах Витебской, в северных и центральных районах Могилевской и местами в Минской области запасы влаги повышенные. Прошедшие после определения влажности дожди еще увеличили запасы влаги в почве.

«Верхний 10-сантиметровый слой почвы на большей части территории страны сильно увлажнен, что осложняет работу техники на полях. В начале августа условия для уборочных работ на территории Беларуси немного улучшатся — дожди будут носить кратковременный характер и пройдут не повсеместно», — отметили в Белгидромете.