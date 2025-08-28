Президент Беларуси Александр Лукашенко 28 августа совершает рабочую поездку в Могилевскую область. Глава государства посетит ОАО «Рассвет им. К.П.Орловского» в Кировском районе, передает корреспондент БЕЛТА.

Речь будет идти о том, как в стране развивается картофелеводство — начиная от селекции отечественных сортов и заканчивая производством чипсов и крахмала. Президенту также доложат об организации полевых работ не только в хозяйствах Могилевской области и Кировского района, но и всей Беларуси.



Александр Лукашенко во время поездки планирует посетить поле картофеля в хозяйстве «Рассвет им. К.П.Орловского». В центре внимания главы государства — ход уборки картофеля, технология его доработки и хранения и развитие картофелеводства в целом в стране.

По информации Минсельхозпрода, ежегодное производство картофеля в общественном секторе позволяет обеспечивать внутриреспубликанские потребности и иметь свободные ресурсы для реализации на экспорт. Но в этом году спрос на белорусский картофель в других странах был настолько высок, что возникли проблемы с его наличием на полках отечественных магазинов.

В ситуацию пришлось вмешаться главе государства. Александр Лукашенко 8 мая этого года обращал внимание, что в России цены на тот же картофель оказались в несколько раз выше, чем в Беларуси. Поэтому производители ориентировались на российский рынок.

«Недавно мне в правительстве говорят: «Александр Григорьевич, не переживайте: у нас пару десятков тысяч тонн семенного картофеля — мы продадим». Я говорю: «Ребята, я историк. Помните, в годы Великой Отечественной войны люди умирали с голода в Ленинграде, а зернышки сохранили, чтобы потом хлеб был. И вы думаете, что в России и других странах, где сегодня дефицит картофеля, завтра исчерпают этот дефицит? Нет. Он еще будет несколько лет. У нас есть семенной картофель. Давайте месяц еще отмучаемся (кому там картофель не нравится?), а это посеем. Получим в десять раз больше, чем посеяли, и потом продадим по хорошей цене». Поэтому такой вот хитрый, может быть, крестьянский замысел», — отметил глава государства.

«Если кто-то уж переживает за картофель — месяц выдержим. Но без картофеля не будем», — подчеркнул Александр Лукашенко.

По его словам, Комитету государственного контроля поручено разобраться с ситуацией во всех торговых сетях и посмотреть, какой продукции не хватает.

«И потом я губернаторов позову и спрошу: ребята, я же осенью вас предупреждал, что надо создать стабилизационные фонды. То есть положить в запас, чтобы накормить людей. А что это? Картошка прежде всего. Яблоко и прочее. Где оно? Конечно, крестьянам надо получить деньги. Если они не продадут картофель (на экспорт. — Прим. БЕЛТА) и не получат валюту, то нам из бюджета придется их поддерживать. Не хотелось бы. У нас небогатые учителя, врачи и пенсионеры. Это нам тоже урок. Думаю, что это будет для всей вертикали власти последний такой урок. Надо привести хранилища в порядок, положить сколько надо самого лучшего в мире картофеля, чтобы наш народ никогда не страдал от этого несчастья», — подчеркнул Президент.