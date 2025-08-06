Начальник методического центра Академии образования Людмила Романовская рассказала журналистам о новых и переизданных учебниках и учебных пособиях к наступающему учебному году, передает корреспондент БЕЛТА.

«К 2025/26 учебному году для учреждений общего среднего образования подготовлено 28 учебников и учебных пособий. Из них два новых и 26 переизданных или повторно выпущенных изданий. Одно новое учебное пособие — по основам безопасности жизнедеятельности для 3-го класса, а второе — по истории Беларуси в контексте всемирной истории для 11-го класса», — сказала Людмила Романовская.

По ее словам, оба издания успешно прошли апробацию, прежде чем получить разрешение на внедрение в массовую практику. Каждое из них — в 14 учреждениях общего и среднего образования нашей страны.

Кроме того, переизданы шесть учебных изданий для I ступени общего среднего образования и 20 учебных изданий для II и III ступени общего среднего образования. Для начальной школы к новому учебному году подготовлены «Трудовое обучение», 1-й класс; «Русский язык», 2-й класс (для учреждений образования с белорусским языком обучения); «Беларуская мова», 2-й класс (для учреждений образования с русским языком обучения); «Человек и мир», 3-й класс; «Математика», 2-й класс; «Литературное чтение», 4-й класс).

Для учащихся II и III ступеней подготовлены следующие издания. Для 5-го класса: «Русский язык», «Математика», «Трудовое обучение. Технический труд», «Трудовое обучение. Обслуживающий труд», «Испанский язык» — для тех учащихся, которые осваивают содержание учебной программы по этому предмету на повышенном уровне.

«Все переизданные учебные пособия успешно прошли опытную проверку в учреждениях общего и среднего образования. И при подготовке к повторному выпуску в них были внесены необходимые дополнения и изменения. Усовершенствована структура учебных пособий, содержание основного и дополнительного текста, система вопросов и заданий», — отметила Людмила Романовская.

«Мы планомерно продолжаем работу по усовершенствованию навигационного аппарата наших учебных пособий приведения его к единообразию. К нему приводятся шрифтовые выделения в учебных пособиях для того, чтобы учащимся и их родителям учителям было понятно, какой материал является основным для запоминания, а какой дополнительным», — пояснила она.

По ее словам, во все учебные пособия для II и III ступени общего и среднего образования обязательно вносится статья, как работать с учебным пособием. Это существенно облегчает детям самостоятельную работу. Кроме того, система вопросов и заданий доработана таким образом, чтобы учащиеся имели возможность применить полученные знания и умения для решения конкретных задач.

Людмила Романовская добавила, что при подготовке учебных пособий к переизданию и разработке новых учебных пособий огромное внимание уделяется повышению воспитательного потенциала учебного предмета. В учебные издания включается информация о достижениях суверенной Беларуси и культурном наследии нашей страны.

Так, в учебном пособии по математике для 5-го класса можно найти задачи, в которых содержится информация о реках Беларуси, озере Нарочь, Национальном олимпийском стадионе «Динамо», фарфоровом заводе в Добруше и иных предприятиях. Учебное пособие «Химия» для 9-го класса знакомит учащихся с достижениями химической науки в Беларуси. Например, с разработкой нового поколения жидких удобрений, с высокотехнологичным производством химической промышленности на примере Гомельского химического завода, «Гродно Азота»,»Беларуськалия». В учебниках также появляется разнообразная информация о достижениях в развитии атомной электроэнергетики, машиностроения, пищевой, легкой промышленности и сельского хозяйства.

«Большое внимание уделено учебным пособиям по иностранным языкам. Они дополнены информацией, которая позволяет учащимся сформировать возможность представлять нашу страну и ее культуру в условиях иноязычной межкультурной коммуникации», — пояснила Людмила Романовская.

Она также напомнила, что электронные версии учебников размещены на Национальном образовательном портале в открытом доступе в разделе «Электронная библиотека».