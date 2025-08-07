В ближайшие дни умеренный температурный режим будет способствовать дальнейшему росту клубней картофеля. Об этом сообщили БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

«По последним данным наблюдений, у картофеля повсеместно закончилось цветение, на некоторых полях началось естественное увядание ботвы. Средняя масса клубней под одним кустом на конец июля превышает уровень прошлого года на аналогичный период. Частые дожди этим летом и переувлажнение почвы создали условия для появления фитофтороза. Ряд метеостанций на наблюдаемых полях отмечают повреждение картофеля данной болезнью», — рассказали в Белгидромете.

Как подчеркивают агрометеорологи, в ближайшие дни умеренный температурный режим будет способствовать дальнейшему росту клубней картофеля. Однако погодные условия по-прежнему будут провоцировать прогрессирование фитофтороза.