Как не стать жертвой мошенников при покупках в Instagram, рассказали БЕЛТА в управлении оперативных мероприятий инспекции Министерства по налогам и сборам (МНС) по Минску.

«Жалобы на недобросовестных продавцов в Instagram регулярно поступают в адрес управления. Кому-то прислали не тот размер, кого-то расстроило качество приобретенного товара, ну а где-то «продавец» взял предоплату, а потом заблокировал телефонный номер покупателя и его аккаунт. Напоминаем всем в очередной раз: Instagram — социальная сеть, которая находится вне юрисдикции Беларуси. Покупая в Instagram товары или заказывая услуги, вы действуете на свой страх и риск», — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что ни один добросовестный субъект хозяйствования не предложит перевести деньги в счет оплаты товаров или услуг на банковскую карту. «В лучшем случае это может быть самозанятое физическое лицо, если речь идет об услуге. Тогда исполнитель без труда сообщит вам свой УНП, по которому на сайте МНС можно будет проверить, зарегистрирован ли он в качестве плательщика налога на профессиональный доход. Если легальный субъект хозяйствования рекламирует товары или услуги в Instagram, он обязательно укажет свои реквизиты: наименование, УНП, юридический адрес и ссылку на зарегистрированный в установленном порядке интернет-магазин — добросовестный бизнесмен не станет скрывать своих данных», — подчеркивают специалисты.

Также в управлении пояснили, что делать, если все же стали жертвой обмана. «Почти в 100% случаев бесполезно просить или угрожать недобросовестному контрагенту. Скорее всего, вы все равно напишете жалобу. Поэтому сделайте максимум для ее успешного рассмотрения и первым делом сохраните цифровые следы вашего взаимодействия: переписку в Instagram, телефонные номера, банковские транзакции. В заключение напомним, что лучший способ избежать потери нервов и денег — никогда и ничего не покупать в Instagram», — подытожили специалисты.