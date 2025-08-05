Чего бояться в непогоду и как обезопасить себя, рассказал начальник главного управления государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны Игорь Ходанович на пресс-конференции «Безопасность граждан при неблагоприятных и опасных погодных условиях: рекомендации по поведению в городе, природной среде и на воде», передает корреспондент БЕЛТА.



«Основную угрозу во время неблагоприятных погодных условий представляют удары молний, падения деревьев, летящие с крыш предметы. Молния особенно опасна тогда, когда вслед за вспышкой следует раскат грома. Если гроза застала вас на улице, то в первую очередь нужно укрыться в здании. На улице необходимо обходить шаткие строения, не стоит пользоваться мобильными телефонами или стоять у столбов, линий электропередачи, деревьев, рекламных щитов. Нельзя бегать, ездить на велосипеде, мопеде, мотоцикле. Нужно держаться подальше от любых проводов и не приближаться к молниеотводам», — пояснил Игорь Ходанович.

Сложнее всего обезопасить себя, когда гроза застала в лесу или на открытой местности. «Нужно всегда держаться подальше от высоких и отдельно стоящих деревьев, по возможности уйти в мелколесье и расположиться так, чтобы падающие деревья не смогли вас задеть. Для этого хорошо подойдет глубокая яма, где можно сесть на корточки у отвесной стены. Самые безопасные места в лесу во время грозы — это невысокие кустарники, а в полях — углубления, канавы, овраги. Опасно поднимать над головой лопаты, тяпки, косы, удочки — токопроводящие предметы. Велосипеды, мотоциклы и другие металлические предметы также потенциально опасны в грозу — их следует положить на землю и отойти на расстояние не менее 30 м», — добавил он.

Всегда необходимо учитывать погодные условия. «Если прогнозируется гроза, шквалистый ветер, ливень, то лучше воздержаться от прогулок по открытой местности», — заключил Игорь Ходанович.-0-