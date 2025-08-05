Как оформить пособие по уходу за пожилым человеком старше 80 лет или инвалидом I группы, разъяснили в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты, сообщает БЕЛТА.

В Минтруда пояснили, что для назначения пособия необходимо обратиться в службу «Одно окно» местного органа власти или в управление по труду, занятости и социальной защите по месту жительства лица, нуждающегося в уходе.

Размер пособия при уходе за одним нетрудоспособным составляет 100% бюджета прожиточного минимума. По 31 октября эта сумма составляет Br487,72. При уходе за двумя и более нетрудоспособными размер пособия составляет 120% БПМ, что эквивалентно более Br585 до 31 октября.

Также в ведомстве ответили на актуальный вопрос: можно ли работать и получать пособие по уходу? В Минтруда уточнили: «Да, но это касается родителей, детей, супругов, опекунов (попечителей) инвалидов I группы либо лиц 80 лет и старше, если они: работают по трудовому договору на условиях неполного рабочего времени, зарегистрированы в качестве ИП и не осуществляют деятельность в связи с нахождением в процессе прекращения деятельности или деятельность которых приостановлена».

Для подачи заявления необходимо предоставить следующие документы: документ, удостоверяющий личность, трудовая книжка заявителя, медицинская справка о состоянии здоровья заявителя, подтверждающая отсутствие психиатрического и наркологического учета, заключение врачебно-консультационной комиссии о нуждаемости в постоянном уходе.