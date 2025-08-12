С 9 августа открылся летне-осенний сезон охоты на водоплавающую (кроме гусей) и болотную дичь, вальдшнепа, вяхиря, голубя сизого, перепела и фазана.

Напоминаем, что перед выездом на охоту нужно проверить наличие соответствующих документов и сроки их действия, не забудьте проверить патронташ, рюкзаки и карманы одежды на наличие запрещенных к ношению и использованию при проведении охоты охотничьих патронов (снаряженных картечью или пулями, патронов к нарезному охотничьему оружию).

Напоминаем, что комбинированное охотничье оружие считается одновременно и гладкоствольным, и нарезным. Ношение и использование такого оружия при охоте на водоплавающую дичь запрещается в независимости от наличия либо отсутствия у охотника патронов к нарезному стволу данного оружия.

Охотнику разрешается заблаговременно прибыть в место предполагаемой охоты, до наступления разрешенного для охоты времени, при этом, охотничье оружие до наступления разрешенного для охоты времени должно быть зачехленным и разряженным, а у охотника должны быть при себе документы на право охоты, в том числе и охотничья путевка.

Во избежание конфликтных ситуаций с представителями государственной лесной охраны, заранее следует уточнить информацию о наличии в районе проведения охоты запретов либо ограничений на посещение гражданами лесов.

В случае, если в месте предполагаемой охоты (административный район) установлен запрет на посещение лесов, проводить охоту можно, но только в полевых и водно-болотных угодьях, без захода на участки лесного фонда (лесные кварталы).

Ни пуха вам ни пера!!!

За дополнительной информацией по вопросам охраны животного и растительного мира, или о фактах браконьерства обращаться в Жлобинскую межрайонную инспекцию охраны животного и растительного мира по адресу: ул. Петровского 45/2а тел. 2-76-30 или по телефону горячей линии Госинспекции 8-033-333-60-00 или 8-017-390-00-00 (круглосуточно).

Жлобинская межрайонная инспекция ОЖ и РМ