До школьных линеек осталось чуть больше недели, в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты рассказали, как родителям официально взять выходной на 1 сентября, сообщает БЕЛТА.





В министерстве пояснили, что есть несколько вариантов. Один из них — взять отгул, то есть использовать имеющийся день отдыха без сохранения заработной платы. Такие дни предоставляются за работу в выходные и праздничные дни, а также за сверхурочную работу.

Также родитель может оформить отпуск за свой счет, то есть подать заявление об отпуске без сохранения заработной платы (за свой счет) либо с сохранением заработной платы при условии, что его оплата предусмотрена коллективным договором или иными локальными нормативными актами организации. По согласованию с нанимателем отпуск может быть предоставлен по семейно-бытовым и другим уважительным причинам работнику по его письменному заявлению.

Среди вариантов также есть возможность использовать часть трудового отпуска, который можно делить. Одну из них можно использовать 1 сентября. Если часть отпуска не запланирована на этот период, то наниматель может пойти навстречу и согласовать ее предоставление, в том числе внести изменения в график отпусков.

В Минтруда добавили, что другие варианты освобождения от работы в этот день можно узнать в отделе кадров конкретной организации.