Ингредиенты:
— Картошка — 10 штук
— Помидоры — 8 штук
— Растительное масло — 120 мл
— Соль — по вкусу
— Молотый черный перец — по вкусу
— Сушеные травы — 4 ст. ложки
— Чеснок — 4–5 зубчиков
— Твердый сыр — 200 г
Приготовление:
1. Отварите картошку в мундире до полуготовности. Это займет 15–20 минут. Немного остудите и очистите.
2․ Нарежьте картофель и помидоры кружочками.
3․ Смажьте форму небольшим количеством масла. Выложите половину картошки, посыпьте солью, перцем и частью трав.
4․ Оставшееся масло смешайте с измельченным чесноком. Смажьте овощи частью этой смеси.
5․ Покройте картошку половиной помидоров. Посыпьте травами.
6․ Повторите еще раз слой картофеля и помидоров. Посыпьте все тертым сыром.
7․ Запекайте при температуре 180 °C около 40 минут.