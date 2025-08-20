Ингредиенты:

— Картошка — 10 штук

— Помидоры — 8 штук

— Растительное масло — 120 мл

— Соль — по вкусу

— Молотый черный перец — по вкусу

— Сушеные травы — 4 ст. ложки

— Чеснок — 4–5 зубчиков

— Твердый сыр — 200 г

Приготовление:

1. Отварите картошку в мундире до полуготовности. Это займет 15–20 минут. Немного остудите и очистите.

2․ Нарежьте картофель и помидоры кружочками.

3․ Смажьте форму небольшим количеством масла. Выложите половину картошки, посыпьте солью, перцем и частью трав.

4․ Оставшееся масло смешайте с измельченным чесноком. Смажьте овощи частью этой смеси.

5․ Покройте картошку половиной помидоров. Посыпьте травами.

6․ Повторите еще раз слой картофеля и помидоров. Посыпьте все тертым сыром.

7․ Запекайте при температуре 180 °C около 40 минут.