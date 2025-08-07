Карточки некоторых банков могут не работать в ночь на 9 августа, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службы банков.

Это связано с проведением ОАО «Банковский процессинговый центр» технологических работ.

Как проинформировали в ОАО «АСБ Беларусбанк», в период с 00.00 до 5.00 9 августа возможны краткосрочные перерывы в обслуживании держателей платежных карточек банка в сети организаций торговли (сервиса), пунктах выдачи наличных, банкоматах и устройствах самообслуживания банка.

Такую же информацию разместили акционерные общества «Сбер Банк», «Банк Дабрабыт», «Паритетбанк», «Банк Решение», «Нео Банк Азия».

Банковские учреждения приносят извинения за временные неудобства.