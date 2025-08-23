В Беларуси 23 августа завершается основной прием документов в колледжи на получение профессионально-технического образования. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Минобразования.
Приемные комиссии в 160 учреждениях профессионально-технического образования республики будут работать до 18.00.
В Минобразования подчеркнули, что профессионально-техническое образование дает возможность быстрого трудоустройства, ведь большая часть выпускников находит работу сразу после обучения. Кроме того, программа обучения в колледжах направлена на практику. Студенты осваивают практические навыки на современном оборудовании в условиях реального производства.
«Рабочие специальности всегда нужны в экономике, и их представителей высоко ценят на рынке труда», — отметили в пресс-службе.