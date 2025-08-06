На полях в эти дни работают десять МТЗ-82, оборудованных прицепными льноуборочными комбайнами и телегами для сбора льняных головок. На одном поле льноводы одновременно теребят лен, очесывают головки и расстилают льнотресту. Работают в парах, среди помощников у комбайнеров в основном – молодежь. Тут же доставляют ворох к зерноуборочному комбайну и обмолачивают. Затем ценный груз транспортируют для дальнейшей сушки, очистки и хранения.

На другом участке – самое время прессовать льнотресту в рулоны. Каждый из механизаторов за смену прессует до 100 рулонов.

Работают льноводы на совесть, чтобы быть и с семенами, и с сырьем.