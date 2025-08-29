Участие в нем приняли молодые работники предприятий, организаций и учреждений. Цели проекта – сформировать положительный имидж молодых работников в обществе, активную жизненную позицию и создать благоприятные условия для самореализации.

Для участия в районном этапе конкурса молодые участники подготовили видеоролики, где рассказали о своей деятельности и достижениях предприятия или организации, в которой работают. Во втором конкурсном задании «визитная карточка» конкурсанты рассказали, почему их профессия самая лучшая. В финальном испытании участники демонстрировали свой артистизм и талант, мастерство и неповторимость в одном из видов искусства.

Выбирало победителя компетентное жюри: заместитель председателя райисполкома Людмила Кураликова, начальник отдела идеологической работы и по делам молодежи райисполкома Елена Степаненко, заведующий сектором культуры райисполкома Анна Матузко, председатель районной организации РОО «Белая Русь» Татьяна Чечко, председатель районной организации Белорусского профессионального союза работников образования и науки Елена Парфененко.

По итогам конкурса дипломы за участие вручены Анне Федосовой, Алене Щекаловой и Станиславу Давыдову. Победителем стала Валерия Леташкова. Призер представит наш район на областном этапе «SuperПРОФИ-2025». Всех участников также наградили денежными сертификатами от районного объединения организаций профсоюзов.